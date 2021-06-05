Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Санкт-Петербург подписал соглашения на 200 млрд рублей в рамках ПМЭФ

Экономика
94

Санкт-Петербург подписал соглашения на 200 млрд рублей в рамках ПМЭФ
kremlin.ru / Администрация президента России

Общий объем соглашений, подписанных Петербургом в 2021 году на международном экономическом форуме, уже превысил 200 млрд рублей. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2021) проходит на высочайшем уровне, подчеркнул градоначальник. По его словам, это заслуга не только города, но и всей страны.

"Чтобы мы могли первыми в мире провести очно такое крупное международное мероприятие, нужно было постараться всей стране", — обратил внимание Беглов.

Крупное экономическое мероприятие дало возможность Северной столице не только найти инвесторов в перспективные проекты, но и укрепить связи с российскими регионами, а также подписать новые соглашения о сотрудничестве.

#беглов #соглашения #пмэф
Глава Россельхознадзора объяснил необходимость яиц для производства вакцины от COVID-19
Глава Россельхознадзора объяснил необходимость яиц для производства вакцины от COVID-19
Экономика
11:04 | 5 июня
Дерипаска рассказал о важности модернизации таможни и транспорта
Дерипаска рассказал о важности модернизации таможни и транспорта
Экономика
10:53 | 5 июня
Один человек стал жертвой взрыва на угольной шахте в Китае
Один человек стал жертвой взрыва на угольной шахте в Китае
Происшествия
10:43 | 5 июня