Санкт-Петербург подписал соглашения на 200 млрд рублей в рамках ПМЭФ

kremlin.ru / Администрация президента России

Общий объем соглашений, подписанных Петербургом в 2021 году на международном экономическом форуме, уже превысил 200 млрд рублей. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2021) проходит на высочайшем уровне, подчеркнул градоначальник. По его словам, это заслуга не только города, но и всей страны.

"Чтобы мы могли первыми в мире провести очно такое крупное международное мероприятие, нужно было постараться всей стране", — обратил внимание Беглов.

Крупное экономическое мероприятие дало возможность Северной столице не только найти инвесторов в перспективные проекты, но и укрепить связи с российскими регионами, а также подписать новые соглашения о сотрудничестве.