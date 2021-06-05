Индия возвращает арендованную у России атомную подлодку

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Атомная субмарина проекта 971 "Нерпа", которую ранее Индия арендовала у Москвы, возвращается в Россию. Об этом сообщают индийские СМИ со ссылкой на источники.

Возвращение субмарины связано с окончанием срока ее аренды. Официальных комментариев по данному поводу пока не поступало.

Стоит отметить, что это вторая атомная подлодка, которую Индия арендовала у Москвы. Так, в 1988 году Нью-Дели получил в лизинг от СССР многоцелевую атомную подлодку проекта 670 "Скат" К-43. По данным индийских СМИ, в ближайшее время Индия намерена взять в аренду еще одну российскую подводную лодку.