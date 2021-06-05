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Бизнесмен Дерипаска уверен, что действия Запада не повлияют на позицию Путина

Политика
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Бизнесмен Дерипаска уверен, что действия Запада не повлияют на позицию Путина
Агентство городских новостей Москва / Софья Сандурская

Давление западной стороны не скажется на позиции президента РФ Владимира Путина, заявил бизнесмен Олег Дерипаска в беседе с журналистами российских СМИ.

Позицию лидера страны не изменит даже финансовое воздействие со стороны Запада, уверен предприниматель.

Кроме того, Дерипаска подчеркнул, что у Путина есть карт-бланш на руководство государством на ближайшие девять лет.

Ранее в рамках Петербургского международного экономического форума президент РФ рассказал, что США используют доллар в качестве политического инструмента. Американские пользователи Сети согласились с Путиным и добавили, что Вашингтон экономически терроризирует международную площадку.

#россия #путин #запад #дерипаска
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