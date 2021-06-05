Путин метафорой ответил на обвинения РФ в использовании вакцины для политического давления

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Президент РФ Владимир Путин ответил на вопросы журналистов о том, может ли Россия использовать вакцину от коронавируса для политического давления.

Глава государства приехал на Петербургский международный экономический форум, где он выступил перед гостями. Там он также пообщался с журналистами и ответил на основные вопросы. Многих волновала российская вакцина от коронавируса, а именно то, может ли государство использовать ее в своих политических целях. Путин опроверг это метафорой.

"Чушь полная! Это просто бред, сапоги всмятку!" — сказал президент России.

Во время выступления Путин также обратил внимание присутствующих на экологические проблемы. Он призвал российские компании, покупающие или планирующие покупать за рубежом углеродные единицы, вкладываться в климатические проекты в РФ.