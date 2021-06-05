Американские пользователи Сети подтвердили слова Путина о долларе

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Российский лидер Владимир Путин в рамках ПМЭФ-2021 заявил, что Вашингтон использует доллар как инструмент для политического давления. Американцы поддержали слова политика.

Власти США обесценили собственную валюту в контексте международных денег. Кроме того, подобная тенденция наблюдается в стране последние несколько десятков лет. По мнению американских пользователей Сети, президент РФ всегда знал об этом, однако не считал правильным озвучивать, передает Федеральное агентство новостей.