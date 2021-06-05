Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Американские пользователи Сети подтвердили слова Путина о долларе

Политика
69

Американские пользователи Сети подтвердили слова Путина о долларе
kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Российский лидер Владимир Путин в рамках ПМЭФ-2021 заявил, что Вашингтон использует доллар как инструмент для политического давления. Американцы поддержали слова политика.

Власти США обесценили собственную валюту в контексте международных денег. Кроме того, подобная тенденция наблюдается в стране последние несколько десятков лет. По мнению американских пользователей Сети, президент РФ всегда знал об этом, однако не считал правильным озвучивать, передает Федеральное агентство новостей.

#сша #путин #доллар #ПМЭФ-2021
Путин метафорой ответил на обвинения РФ в использовании вакцины для политического давления
Путин метафорой ответил на обвинения РФ в использовании вакцины для политического давления
Общество
09:30 | 5 июня
Американские пользователи Сети подтвердили слова Путина о долларе
Американские пользователи Сети подтвердили слова Путина о долларе
Политика
09:22 | 5 июня
Мурашко сообщил, что некоторые регионы РФ близки к победе над коронавирусом
Мурашко сообщил, что некоторые регионы РФ близки к победе над коронавирусом
Общество
09:16 | 5 июня