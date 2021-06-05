Мурашко сообщил, что некоторые регионы РФ близки к победе над коронавирусом

Агентство городских новостей Москва / Софья Сандурская

Ряд регионов Российской Федерации близки к победе над COVID-19, отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Несмотря на это, в стране необходимо продолжать создавать пул вакцинированных граждан. Мурашко заявил об этом РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Согласно данным Роспотребнадзора, от коронавируса в РФ привились уже более десяти млн граждан, всего проведено 25 млн процедур. Информацию о борьбе с COVID-19 можно найти на портале стопкоронавирус.рф.