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Мурашко сообщил, что некоторые регионы РФ близки к победе над коронавирусом

Общество
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Мурашко сообщил, что некоторые регионы РФ близки к победе над коронавирусом
Агентство городских новостей Москва / Софья Сандурская

Ряд регионов Российской Федерации близки к победе над COVID-19, отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Несмотря на это, в стране необходимо продолжать создавать пул вакцинированных граждан. Мурашко заявил об этом РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Согласно данным Роспотребнадзора, от коронавируса в РФ привились уже более десяти млн граждан, всего проведено 25 млн процедур. Информацию о борьбе с COVID-19 можно найти на портале стопкоронавирус.рф.

#россия #пмэф #минздрав #коронавирус #Мурашко
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