Правительство ищет способы лекарственного обеспечения россиян

пресс-служба администрации Краснодарского края /

Государство ищет новые подходы для обеспечения российских пациентов лекарствами, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По его словам, эта "подготовка" в настоящее время рассматривается как проект.

"Мы к нему готовимся очень внимательно, это необязательно будет в форме лекарственного страхования, но государство ищет пути новых современных подходов для лекарственного обеспечения", — сообщил РИА Новости Мурашко, отвечая на площадке ПМЭФ на вопрос о возможности введения в России системы лекарственного страхования.

По его словам, в регистр имеющих право на льготные лекарства пациентов включены данные о более 23 миллионах человек.

Ранее специалист Лиги защиты медицинского права Ирина Гриценко рассказала, что гражданин не обязан платить за удаление зубов с анестезией и хирургические манипуляции с обезболиванием, определение гормонов щитовидной железы и лекарства при нахождении в стационаре.