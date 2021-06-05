НАСА сообщило о высоком интересе к НЛО

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Пентагон заявил, что не принимает участие в научной работе по НЛО. Однако НАСА пообещало в свою очередь делиться полученными данными с ведомством.

В Пентагоне сообщили, что заинтересованы в дальнейшем изучении такого феномена, как неопознанные летающие объекты. Об этом заявил глава управления Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) Билл Нельсон во время беседы с журналистами.

"Мы не знаем, инопланетяне ли это. Мы не знаем, враги ли это. Мы не думаем, что это оптическое явление из-за описаний, которые предоставили пилоты военно-морского флота... Но мы хотим знать", — заявил Нельсон.

По его словам, военные летчики продолжают наблюдать странные явления в небе. Они могут свидетельствовать проявлением активности инопланетных цивилизаций. Однако ни один ученый пока не мог объяснить такой феномен.