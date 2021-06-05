Запрет на экспорт гречки начал действовать в России

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Постановление, подписанное в апреле 2021 года главой правительства Михаилом Мишустиным, начало действовать в России.

Документ на определенное время запрещает вывозить гречиху с территории РФ. Он будет действовать до конца лета 2021 года.

Как сообщает ТАСС, ограничения не распространятся на товары, вывозимые в составе гуманитарного груза, а также для зарубежных иностранных баз в России в Шпицбергене и Байконуре. Также запрет не затронет транзитных товаров, перемещаемых внутри России.

Соответствующую инициативу поддержал Минсельхоз весной 2021 года. Правительство таким образом намерено не допустить дефицита данного продукта для внутреннего рынка, что могло бы привести к подорожанию гречки.