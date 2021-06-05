«Могут сушить весла»: Пушков дал совет Киеву и Варшаве после слов Путина об «СП-2»

council.gov.ru / Пресс-служба Совета Федерации РФ

Киев и Варшава проиграли схватку вокруг сооружения "Северного потока — 2".

Строительство газопровода уже не остановить. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя завершение строительства первой нитки "СП-2" у себя в Twitter.

"Проект уже не остановить. В Киеве и Варшаве могут сушить весла", — написал российский сенатор.

Алексей Пушков отметил, что Польша, Литва и Украина сейчас пребывают в отчаянии, бешенстве и трауре. По словам сенатора, в столицах этих стран сейчас осуждают Вашингтон и готовят план мести, который по всей вероятности так и не состоится.