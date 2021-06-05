Главу СНБО высмеяли на Украине за слова о воссоединении Крыма с Россией

most.life / Официальный информационный сайт строительства Крымского моста

Читатели украинского портала УНИАН не без сарказма отреагировали на мнение украинского чиновника об ответственности Франции и ФРГ за воссоединение Крыма с Россией.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов считает, что Германия и Франция должны нести ответственность за присоединение Крыма к России. По его словам, именно эти страны ответили отказом Украине и Грузии в 2008 году в ПДЧ (план действий по членству в НАТО), пишет РИА Новости.

Многие пользователи украинского портала предположили, что, когда Данилов высказывался, то находился в нетрезвом состоянии. А некоторые комментаторы решили угадать, какие репарации должна заплатить та или иная держава. Другие предложили внести данные президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель на сайт "Миротворец".

Жители Украины считают, что заявление секретаря СНБО ничего не решит. По их мнению, высказывая "претензии к НАТО, США, Германии и Франции", Украина вообще может остаться на мели.