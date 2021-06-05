Трамп назвал интересной идею стать спикером Палаты представителей США

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Экс-глава США Дональд Трамп выразил заинтересованность в идее стать спикером палаты представителей, но низко оценил шанс баллотироваться на промежуточных выборах в 2022 году.

Такую идею ранее высказал экс-помощник Дональда Трампа Стив Бэннон. Вопрос бывшему американскому лидеру задала ультраправая радиоведущая, передает издание Hill.

"Это так интересно", — сказал Трамп.

Он должен выиграть выборы в округе, где баллотируется, а также получить поддержку большинства конгрессменов для того, чтобы стать спикером палаты. Однако республиканцы лишились своего большинства в палате после выборов в 2018 году. Трамп отметил, что некоторые считали, что он баллотируется в сенат, однако заявил, что идея стать спикером палаты звучит интереснее.