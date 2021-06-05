Губернатор Ямала продемонстрировал на ПМЭФ опыт реализации больших проектов

Prt Scr instagram.com / @artyukhov_da

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на Петербургском международном экономическом форуме рассказал о реализации крупнейших проектов.

Артюхов утверждает, что проект "Ямал СПГ" является их гордостью, ведь он сделал прорыв. "Ямал СПГ" сделал возможной разгрузку 33 миллионов тонн Северного морского пути. Губернатор подчеркнул, что в этот проект никто не верил в 2010 году, передает слова Артюхова ИА "Север-Пресс".

Губернатор сообщил, что дела у завода "Арктик СПГ 2" идут по плану. Проект показывает отличную кооперацию между регионами, ведь Мурманск занимается развитием судостроительного комплекса, а на Ямале планируется организовать производство. Артюхов также рассказал о возведении моста на Ямале и аэропорта в Новом Уренгое по концессионным соглашениям.