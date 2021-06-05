Немцы эмоционально отреагировали на призывы к поставкам оружия Украине

Инфореактор / Федеральное агентство новостей / mil.gov.ua / Пресс-служба Министерства обороны Украины

Немецкое издание Die Zeit посвятило материал словам сопредседателя партии "Зеленые" Роберта Хабека о поддержке идеи поставок вооружений на Украину "для обороны".

Хабек ранее заявил, что Украине нельзя отказать в помощи, для защиты. Он назвал оправданными требования Киева о поставках оружия. Однако на его слова отреагировали читатели Die Zeit.

"Немецкое оружие снова заговорит на Востоке, в России. Против русских солдат. Мне страшно за "Зеленых"!" — написал один из пользователей.

Другой задался вопросом, почему Германия всегда лезет в кризисные регионы и заявил, что на Украине не должно быть немецкого военного оружия и снаряжения. Еще один немец написал, что война, которую ведет Украина, не может закончиться военным путем.

Однако нашлись и те, кто поддержал идею поставок оружия. Читатель Coiote назвал поддержку Украины в военному отношении разумным шагом. Другой выразил мнение, что Хабек прав.