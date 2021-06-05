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Министр финансов Силуанов оценил состояние российской экономики

Экономика
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Министр финансов Силуанов оценил состояние российской экономики
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Минфин надеется на повышение темпов роста российской экономики.

Ведомство рассчитывает, что положительная динамика может превысить прогнозы правительства, а сложный период для экономики страны уже остался позади.

"На наш взгляд, время показало, что российская экономика готова к весьма сложным вызовам", — отметил он в беседе с журналистами РИА Новости.

Это заявление прозвучало на фоне новости о том, что агентство Moody's в пятницу сохранило рейтинг России на уровне "Baa3" со стабильным прогнозом. По мнению специалистов, это свидетельствует о хорошем экономическом состоянии страны, потому что всего несколько стран смогли достичь такого результата на фоне пандемии.

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