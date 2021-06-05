Помпео заявил о доказательствах искусственного происхождения коронавируса

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Институт вирусологии в китайском Ухане занимался "военными разработками вместе с гражданскими исследованиями". Таким мнением поделился бывший глава Госдепа США Майк Помпео.

Он заявил, что разведка США сегодня обладает информацией касательно военной деятельности небезызвестной лаборатории в провинции Хубэй.

"Я могу сказать с уверенностью, что лаборатория занималась деятельностью, связанной с Народно-освободительной армией Китая", — приводит Fox News слова Помпео.

Бывший дипломат заявил, что сначала заболели ученые уханьской лаборатории, после чего вирус покинул ее стены. Помпео уточнил, что США располагают "большим количеством доказательств" утечки инфекции. Кроме того, подчеркнул бывший глава Госдепа, китайский институт также исследовал возможности усиления заразности и смертоносности вирусов.