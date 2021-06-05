Вильфанд назвал прошедший май одним их самых теплых в истории

Агентство городских новостей Москва / Александр Авилов

Май в 2021 году стал одним из самых теплых месяцев за всю историю наблюдений российских метеослужб.

Об этом заявил в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Самый теплый май в России был в прошлом году, а май нынешнего года стал вторым в этом ранге. На большей части страны среднемесячная температура воздуха оказалась выше нормы", — отметил синоптик.

Исключениями стали только Псковская область, зоны Байкала, Забайкальский край, Амурская область и Сахалин. Особенно теплым май был на территориях от Поволжья до Тихого океана и в Арктике.