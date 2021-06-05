Зеленский заявил о вынесении вопроса о статусе олигархов на референдум

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Вопрос о статусе олигархов обсудят на всеукраинском референдуме.

Те, "кто попытается договориться" с депутатами Верховной рады относительно закона, будут нести ответственность. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в своем обращении.

"Вопрос о статусе олигархов будет вынесен на референдум. Этот вопрос будет первым, а для кого-то, возможно, уже последним", — сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что предложенный проект показывает отношение к олигархической системе. Он также предостерег тех, кто попытается договориться с депутатами Верховной рады. Олигархи теперь не будут влиять на политику, констатировал глава государства.