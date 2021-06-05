Бразилия примет ограниченную партию российской вакцины «Спутник V»

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Бразильский фармацевтический регулятор разрешил ввоз в страну вакцины "Спутник V" для борьбы с пандемией коронавируса.

Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) разрешило ввоз в страну российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Главы региональных правительств просили одобрить ограниченные поставки для борьбы с COVID-19, передает ТАСС.

"Спутник V" доставят в Бразилию в июле, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Решение об импорте было принято не сразу. За этот год состоялось два заседания Anvisa, в ходе которых директора отклоняли разрешение на распространение российской вакцины "Спутник V" на территории Бразилии, ссылаясь на недостаток информации.