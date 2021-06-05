Агентство Moody's подтвердило рейтинг России на уровне «Baa3»

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Суверенный рейтинг России находится на инвестиционном уровне "Ваа3" со стабильным прогнозом. Об этом говорится в пресс-релизе международного рейтингового агентства Moody's .

Организация подтвердила долгосрочный рейтинг эмитента и рейтинг приоритетного необеспеченного долга российского правительства на уровне "Ваа3". Прогноз по рейтингу продолжает быть стабильным.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что решение международных агентств сохранить долгосрочный рейтинг РФ свидетельствует об успешном преодолении последствий кризиса, вызванного пандемией. Рейтинг России подтвердили два других агентства.