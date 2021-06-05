Путин рассказал, когда россияне смогут посещать другие страны

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Граждане России с сентября 2021 года смогут более свободно выезжать в другие страны.

Ехать за границу можно будет, когда уровень коллективного иммунитета у россиян достигнет примерно 60%. Такое заявление сделал президент страны Владимир Путин. Слова российского лидера передает ТАСС.

"Что касается взаимных поездок, <...> есть ограничения в европейских странах, есть определенные ограничения и у нас. Где-то в сентябре мы достигнем уровня 60% иммунизации всего населения РФ", — сказал глава государства.

Путин сообщил, что было бы хорошо, если европейские регуляторы начали признавать привитых российскими вакцинами также, как и вакцинированных препаратами Moderna или Pfizer. По словам президента, он не считает, что Запад обвиняет Россию в использовании вакцины как геополитическое оружие.