Путин рассказал, как многократно менялась позиция Японии относительно Курил

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Позиция Японии несколько раз менялась по вопросу Курил, но ни СССР, ни Россия никогда не соглашались на передачу южных островов в регионе.

Японская позиция начала меняться с 1956 года, когда говорилось о двух островах. Позже по японской инициативе было прекращено обсуждение вопроса. На возобновленных переговорах речь вновь шла о двух островах, однако вскоре число изменилось до четырех островов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств, информирует ТАСС.

Российский лидер заявил, что при внесенных поправках в конституцию о территориальной целостности РФ переговоры по вопросу Курил должны быть остановлены. По его словам, российские власти интересовались решением вопроса по размещению ракет на японской территории со стороны союзников, но в Токио не дали однозначного ответа.