Депутат Журова поделилась эмоциями после посещения ПМЭФ-2021

Федеральное агентство новостей / Алена Разживина

Прославленная спортсменка и депутат Госдумы Светлана Журова отметила, что на ПМЭФ-2021 поднимается много социальных вопросов.

Несмотря на то, что мероприятие имеет экономическую направленность, пандемия коронавируса повлияла на программу форума. Много площадок посвящено здравоохранению, рассказала депутат в беседе с ФАН.

"Много площадок, касающихся здравоохранения. Мы понимаем, что технологии вышли на первые позиции, и теперь это должно приносить и деньги, и помогать людям", — рассказала депутат.

Не было уверенности, что форум вообще состоится из-за сложной эпидемиологической обстановки. Поэтому событие стало радостным и для гостей, и для спикеров, было подписано много соглашений, заключила Журова.