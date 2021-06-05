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Захарова сравнила ПМЭФ-2021 с организацией предыдущих форумов

Общество
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Захарова сравнила ПМЭФ-2021 с организацией предыдущих форумов
politexpert.net / Евгений Зайцев

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что ее больше всего поразило на Петербургском международном экономическом форуме в этом году.

Она заявила, что ее удивила организация мероприятия с учетом ограничений из-за пандемии коронавируса. Захарова отметила, что форум по комфорту и эффективности не отличается от предыдущих. Об этом информирует iReactor.

Представитель МИД РФ поблагодарила организаторов ПМЭФ-21, отметив, что подобная организация требует серьезных усилий. В этом году форум проходит в очном формате в Санкт-Петербурге со 2 по 5 июня. На пленарном заседании форума выступал президент России Владимир Путин.

#захарова #форум #спб
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