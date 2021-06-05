Макфол и Браудер поздравили с днем рождения осужденного Навального

Федеральное агентство новостей /

Ряд западных политиков, руководителей различных фондов и НКО, выступающих против России, выразили слова поддержки блогеру Алексею Навальному в день его 45-летия.

В феврале Симоновский суд Москвы приговорил Алексея Навального, основателя "Фонда борьбы с коррупцией"* (ФБК* — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включена в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга) к 3,5 годам колонии общего режима с учетом домашнего ареста по делу "Ив Роше".

Сейчас Навальный отбывает наказание в ИК-2 во Владимирской области. Зарубежные правозащитники, общественные и политические деятели, которые открыто диктуют антироссийскую повестку, не забыли про блогера в его 45-й день рождения. "Друзья" Алексея пожелали ему здоровья, скорейшего освобождения и дали массу пустословных обещаний.

Экс-посол США в РФ Майкл Макфол заявил, что приложит максимум усилий для защиты семьи осужденного Навального. Он пообещал им любую помощь, пока глава семейства в тюрьме.

"Уверяю вас, что все они — в полной безопасности и получают всю необходимую помощь. Я внимательно слежу за вашим здоровьем и буду использовать все свои связи в администрации Байдена, чтобы оказать дополнительное давление на Россию", — сказал он.

Не менее красноречивым оказался генеральный директор и соучредитель американского фонда Hermitage Capital Management Уильям Браудер. Это давний знакомый Навального, который является куратором сбежавших в Европу сотрудников ФБК, о чем и упомянул в поздравлении. Он от лица своей организации поблагодарил блогера за "усилия по построению демократии в России" и выразил надежду, что Навальный вскоре вернется к своей работе за чертой России.

"Несмотря на ваше заключение, я глубоко убежден, что в ближайшем будущем вы сможете продолжить свою работу. После того, как ваши друзья уехали из России, нам стало легче координировать нашу работу, что привело к беспрецедентному уровню давления на Россию. Запомните мои слова, к следующему дню рождения вы будете свободным человеком", — поздравил Браудер.

Стоит отметить, что в 2017 году зарубежного финансиста признали виновным в уклонении от налогов во время деятельности Hermitage Capital Management в РФ, за что он был заочно приговорен к девяти годам лишения свободы, передает Федеральное агентство новостей.

* НКО, выполняющая функции иностранного агента в России