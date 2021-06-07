Журавко рассказал, почему украинцы больше не стремятся в Евросоюз

facebook.com / avzhuravko

Спустя семь лет после победы Евромайдана жители Украины начали подозревать, что рана идет не туда, а также сомневаться и разочаровываться в идеях евроинтеграции.

Об этом в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) рассказал бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко, комментируя заявление вице-премьера Украины Алексея Резникова о том, что в стране идет снижение поддержки европейской и евроатлантической интеграции.

Как заявил Резников, украинцы все больше разочаровываются в том курсе, который был избран Киевом после победы Майдана в 2014 году. Особенно сильно заметно уменьшение поддержки официального курса страны среди молодежи и жителей западных областей.

«За последние два года поддержка идей европейской и евроатлантической интеграции в Украине снизилась. Я должен это констатировать — на 5%. Причем наибольшее снижение в регионах, где эта поддержка всегда была самой высокой. А также среди молодежи, которая всегда была проевропейской, — сообщил вице-премьер. — Это признак разочарования в европейском векторе крупнейших сторонников».

facebook.com / Олексій Резніков

При этом политик выразил опасение, что разочарованная в европейском пути развития украинская молодежь может начать склоняться к пророссийским настроениям. Чтобы не допустить этого, по мнению Резникова, необходимо создать общеевропейский русскоязычный телеканал, который будет защищать Евросоюз «от пропаганды».

«Инструментом защиты Европы от пропаганды и дезинформации мог бы стать общеевропейский русскоязычный телеканал. И его базу можно было создать именно на Украине. У нас есть специалисты, опыт, понимание, с кем мы имеем дело, и нет языкового барьера», — объяснил Резников.

Комментируя это выступление украинского вице-премьера, Алексей Журавко объяснил корреспонденту ФАН почему жители Украины больше не хотят, чтобы их страна вступила в НАТО и Евросоюз.

По мнению экс-депутата, в этом, во-первых, виновен сам Киев, а во-вторых, Европа, обещавшая украинцам золотые горы, банально их обманула.

«Украинцы разочаровались в идее европейской и евроатлантической интеграции в первую очередь из-за действий киевских властей. Кроме того, бесплатный сыр бывает только в мышеловке», — заявил Журавко.

Федеральное агентство новостей /

К тому же, объяснил он, Европа открыла свои двери лишь на половину, чтобы использовать рабский труд украинцев и использовать Украину ради для собственного обогащения. Часть украинских производителей из-за политического курса Киева лишилась российского рынка, но на европейский рынок из тоже никто не пустил. Таким образом, все обещания европейского будущего оказались простым обманом. Вместо того, чтобы пустить украинских производителей в Европу, Евросоюз ввел квоты на продукцию украинского производства.

«Поэтому люди начали прозревать. Также на мнении людей по поводу идеи европейской и евроатлантической интеграции сказалась и война в Донбассе, и другие факторы, которые привели к тому, что украинец перестал верить Европе», — подчеркнул Журавко.

Говоря разочаровании украинской молодежи в «европейском пути» и угрозе распространения пророссийских настроений, бывший нардеп выразил уверенность, что уже даже до жителей западных областей Украины начало доходить, что друзьями их страны являются Россия и Белоруссия, так как их связывают многовековые узы.

«Куда ни глянь, Россия, несмотря на агрессивные действия со стороны киевских властей, во всем помогает Украине, хотя делать это обещала Европа. Москва понимает, что если она не поможет, то пострадает украинский народ», — рассказал Журавко.

Федеральное агентство новостей / pixabay.com

Например, так произошло, когда Украина испытала проблемы с электроэнергией, нефтепродуктами и продуктами питания, которые в итоге ей поставили Россия и Белоруссия по ценам гораздо ниже европейских.

То есть именно Россия и Белоруссия повели себя как друзья Украины. Поэтому у киевских властей не получится переломить всех украинцев.

«Даже в западных регионах страны начали понимать, кто является настоящим другом Украине. Кроме того, большая часть населения украинского государства не хочет, чтобы их страна стала членом НАТО. Украинцы обожглись, получив после Майдана такой результат», — заключил Алексей Журавко.