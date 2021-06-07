Леонков рассказал о новом российском боеприпасе для защиты бронетехники

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Созданный в России новый боеприпас, предназначенный для защиты бронетехники, в отличие от более ранних аналогов, создает не дымовую завесу, а аэрозольно-дипольные помехи, которые искажают картинку на оптико-электронном оборудовании противника.

Об этом в эфире радио Sputnik рассказал военный эксперт, обозреватель журнала «Арсенал Отечества», комментируя сообщение госкорпорации «Ростех» о создании в России специального боеприпаса, который защищает бронетехнику от ударов высокоточного оружия, создавая ослепляющую завесу в 1,5 раза более плотную, чем удавалось создать раньше.

Как сообщили в Ростехе, данный снаряд позволит повысить выживаемость бронетехники на поле боя. Испытания боеприпаса планируется завершить уже в 2021 году.

Как рассказал по этому поводу Алексей Леонков, за создание нового боеприпаса отвечал ЦНИИточмаш.

«Снаряд калибра 76 миллиметров создает завесу аэрозольно-дипольных помех. Раньше были специальные снаряды, которые при подрыве распыляли дымовую завесу, и это скрывало для вероятного противника видимость личного состава или бронетехники», — напомнил эксперт.

Но, по его словам, действовать внутри созданной дымовой завесы было довольно трудно. К тому же современные системы наведения все больше совершенствуются и уже способны вычислять цели, даже скрытые дымом. Тем более, если речь идет о высокоточном оружии, в котором использованы оптико-электронные системы наведения второго и третьего поколения.

«Но на оптический канал возможно воздействовать. Как раз эти аэрозольно-дипольные помехи и создают некое искажение видимой картинки, и поэтому даже высокоточное оружие фактически теряет цель», — добавил Алексей Леонков.

Федеральное агентство новостей / Александр Чикин

Созданная ЦНИИточмашем новейшая система защиты бронетехники, по словам эксперта, будет представлена публике на ежегодном форуме «Армия-2021» с 22 по 28 августа, и тогда станут известны точные параметры нового боеприпаса.