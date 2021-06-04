Страны НАТО уделят особое внимание России в ходе саммита 14 июня

wikipedia.org / U.S. Department of State / Public Domain

Вопрос России будет одним из ключевых в ходе обсуждения по новым вызовам на предстоящем саммите НАТО, который пройдет 14 июня.

Об этом в пятницу рассказал старший директор по Европе Совета национальной безопасности (СНБ) при администрации президента США Аманда Слоат. Такое заявление было сделано в ходе выступления на видеоконференции Центра за новую американскую безопасность.

Она рассказала, что президент США Джо Байден в ближайшем времени подтвердит приверженность Североатлантическому альянсу (НАТО), а также пятой статье, которая подразумевает коллективную оборону.

"Саммит позволит обсудить, что необходимо предпринять для реагирования на существующие и новые вызовы. Россия очевидно будет в центре внимания этих дискуссий. НАТО подтвердит нашу ключевую миссию, заключающуюся в сдерживании и обороне", — приводит ТАСС слова Слоат.

Помимо "российского вызова" она сообщила о существовании китайского. В связи с этим лидеры стран-членов НАТО будут обсуждать необходимость реагирования на такие выпады. Как рассказала Слоат, Китай представляет угрозу коллективной безопасности и развитию стран НАТО.