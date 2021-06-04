Путин исключил принцип союза двух стран «против кого-то»

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Любое партнерство между странами не должно быть направлено против других, заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.

В мероприятии участвовали гости из 70 стран мира. Такая представительная компания просто не могла обойтись без обсуждения важных политических тем. Путин подчеркнул, что стратегическое партнерство двух стран не должно быть направлено против третьих стран. По его словам партнерство должно быть обусловлено общими целями, в том числе международными.

"Полагаю, что любое партнерство между странами не должно быть направлено на то, чтобы дружить по принципу "против кого-то". Нужно дружить друг с другом для того, чтобы добиваться общих целей, чтобы решать стоящие перед государствами задачи", — сказал российский лидер.

Параллельно Путин поднял разговор о транзите российского газа, борьбе с пандемией и привлечении иностранных инвестиций в вакцинацию против COVID-19.