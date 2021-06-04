ФБР попросил власти Австралии расследовать странную смерть аборигена в тюрьме

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Созданный при поддержке петербургского бизнесмена Евгения Пригожина российский Фонд борьбы с репрессиями (ФБР) изучит дело покончившего с собой в тюрьме 22-летнего аборигена Тейна.

По словам родственников покойного австралийца, в его смерти виноваты сотрудники колонии, где он находился. Правозащитники ФБР заявили о готовности оказать правовую и информационную помощь семье аборигена, говорится в сообщении фонда в его Телеграм-канале.

"Инициативная группа обратилась за разъяснениями по текущему делу к генеральному прокурору Австралии Джорджу Брэндису, премьер-министру Австралии Скотту Моррисону и главе МВД Австралии Питеру Даттону", — отмечается в сообщении ФБР.

Четфилда нашли мертвым в его тюремной камере 20 сентября 2017 года. К тому моменту он уже провел в пенитенциарном учреждении уже два года. Примечательно, что обвинительный вердикт суд не выносил. Более того, ему не предъявили ни одного обвинения.

Семья покойного не верит, что Четфилд ушел из жизни самостоятельно, так как в скором времени должен был освободиться. Они считают, что в его смерти виноваты сотрудники тюрьмы. Об этом говорят и результаты медицинского освидетельствования — на теле Четфилда были найдены множественные ссадины, характерные для избиений.