Кедми: возможно, Протасевич знает больше, чем рассказал в интервью

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Арестованный в Белоруссии бывший главред экстремистского Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, рассказывая об организованной Западом антиправительственной деятельности в республике, мог утаить часть информации.

Такое предположение в интервью изданию «НьюИнформ» высказал израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми, комментируя недавнее интервью Романа Протасевича белорусскому телеканалу ОНТ, в котором блогер признал, что принимал участие в организации незаконных антиправительственных акций протеста, и назвал имена нескольких человек, которые курировали его деятельность из-за границы.

По мнению Якова Кедми, Роман Протасевич может знать гораздо больше, чем рассказал в интервью телеканалу, или же часть озвученной им информации не была обнародована.

«Всегда есть информация, которую не рассказывают или не публикуют. В данном случае я думаю намного больше последней», – считает военный эксперт.

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Напомним, Роман Протасевич был задержан в Минске 23 мая после того, как самолет, на котором он летел из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в аэропорту белорусской столицы из-за поступившего сообщения о якобы заложенной на борту бомбе.

Как выяснилось в ходе проверки, угроза взрыва была ложной. Но при этом белорусские правоохранители задержали Протасевича, который подозревался в организации незаконных массовых беспорядков в августе 2020 года.

На Западе произошедшее назвали спецоперацией белорусских властей и обвинили главу государства Александра Лукашенко в государственном терроризме и воздушной пиратстве.