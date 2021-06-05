Вассерман: у Европы есть хозяин, который делает с ней, что хочет

wikipedia.org / Dmitry Rozhkov CC BY-SA 3.0

Молчаливая реакция Европы и НАТО на информацию о том, что американцам, шпионившим за лидерами и политиками стран ЕС, помогали детские спецслужбы, многое говорит о взаимоотношениях США и их европейских союзников.

Об этом в авторской колонке для сайта Рен.тв пишет известный российский публицист, телеведущий и политический консультант Анатолий Вассерман.

«В благородном семействе НАТО очередной скандал. Оказалось, США не только заставляют оккупированные ими европейские страны делать неприличное, но и в этот неприятный момент шарят по карманам у несчастной Франции и Германии», — пишет эксперт.

Напомним, ранее немецкая газета Suddeutsche Zeitung рассказала, что в 2012 – 2014 годах, когда американское Агентство национальной безопасности прослушивало телефонные разговоры ведущих европейских политиков, помощь ему оказывали спецслужбы Дании, которые предоставили американцам доступ проходящим по дну Балтийского моря кабелям интернет-провайдеров.

wikipedia.org / Агентство национальной безопасности США

Благодаря этой помощи, американцы получили доступ к телефонным разговорам канцлера ФРГ Ангелы Меркель, экс-министра иностранных дел Германии и нынешнего президента ФРГ Франка Вальтера Штайнмайера и сотни других политиков.

Делая вид, что обеспечивают безопасность, Соединенные Штаты организовали слежку за собственными союзниками, подчеркивает Вассерман. А когда информацию об этом еще несколько лет назад обнародовал бывший сотрудник АНБ Эдвард Сноуден, федеральный канцлер Германии обиделась на американцев и попросила их больше так не делать.

«Зря просила! Сделали и не икнули даже! Заставили Данию предоставить доступ к секретным кабелям на дне. Подключились и слушали Ангелу Доротею Хорстовну двадцать четыре часа в сутки семь дней в неделю без перерыва и выходных… И что, в этот раз тоже никто не возмутился? Не-а! Никто…», — подчеркивает эксперт.

bundeskanzlerin.de / Пресс-служба канцлера ФРГ

А генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя ситуацию, заявил, что такие вопросы в компетенцию его службы не входят, а значит ни о, и никто из его подчиненных не станет разбираться со слежкой одних членов Североатлантического Альянса за другими.

«Открытым текстом спрашиваю: а Навальный с Протасевичем входят в компетенцию Столтенберга? – возмущается Вассерман. — Он уже кувырсот швырнадцать раз высказывался по делам стран, отродясь не бывших членами вверенной ему организации. Да еще с таким видом, будто ему принадлежит истина в последней инстанции, а весь мир обязан ему безоговорочно подчиняться».

Но по поводу действий США, которые прослушивали лидеров стран-членов НАТО, Столтенберг вдруг проявляет удивительную скромность. Никаких громких заявлений, угроз санкциями – тишина…

И на этом примере становится очевидно, что у Евросоюза есть хозяин. И этот хозяин может делать с Европой все, что ему захочется, заключил Вассерман.