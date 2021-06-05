Пушков объяснил, почему глава Минфина США села в лужу

council.gov.ru / Пресс-служба Совета Федерации РФ

Американский министр энергетики Дженнифер Грэнхолм, которая на днях заявила, что российский природный газ якобы является «самым грязным в мире», а добываемый в США сланцевый газ — «самым чистым», села с этим заявлением в лужу.

Об этом в личном Telegram-канале пишет член Совета Федерации Алексей Пушков, который процитировал слова президента РФ Владимира Путина о том, чем с точки зрения экологии российский природный газ отличается от американского сланцевого газа.

«На форуме Путин напомнил, что источник газа для «Северного потока – 2» — самый чистый в мире: его качают прямо из-под земли, не используя технологию гидроразрыва пласта, которая наносит огромный ущерб экологии и сильно загрязняет газ, создавая так называемый «углеродный след»», — процитировал Пушков президента.

А американский сланцевый газ на 70% добывается именно таким варварским способом – путем гидроразрыва пласта, а значит он гораздо грязнее, чем российское топливо. К тому же американский газ на 25% дороже российского для европейских потребителей.

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Таким образом, заключил Путин, выступая на ПМЭФ, когда «зеленые» в Германии выступают за то, чтобы вместо российского природного газа, поступающего в Европу по газопроводу, закупать американский сжиженный газ, возникает вопрос – они настоящие зеленые, или нет? А может быть они какие-то особенные «евроатлантические» зеленые, добавил Алексей Пушков.