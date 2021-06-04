Самокатчикам рассказали, чего ждать от новых правил Минтранса для СИМ

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Организатор движения Let's Kick Moscow Александр Нилов рассказал о планирующихся поправках в закон ПДД, касающихся владельцев и арендаторов электросамокатов.

Жители крупных городов России продолжают ждать поправки к закону о ПДД для "водителей" электросамокатов. За период с 1 по 3 июня только в Северной столице России различные травмы после столкновения с таким видом транспорта получили трое детей. Состояние двоих сейчас оценивается как крайне тяжелое.

Что касается самих самокатчиков, то они тоже хотят, чтобы "реформы" в закон о СИМ (средство индивидуальной мобильности) приняли как можно скорее. Глава российского Следкома Александр Бастрыкин заявил, что взял на личный контроль вопрос разработки правил СИМ, так как число самокатов на улице продолжает расти. В беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН) организатор движения Let's Kick Moscow Александр Нилов рассказал, чего стоит ожидать от новых правил. Он согласился с поправками, которые еще два года назад предложил Минтранс

"Там довольно зрелое предложение по сегментированию и расстановке приоритетов для средств индивидуальной мобильности. У нас города начинают перекраиваться, особенно центры под пешеходную инфраструктуру. Вчера на ПМЭФ Сергей Собянин сказал, что по статистике на 3-м месте среди потребности населения городов присутствие пешеходных зон", — отметил Александр.

Напомним, в 2019 году Минтранс выступил с инициативой по урегулированию этого вопроса. В первую очередь предлагалось вынести самокатчиков в отдельную категорию "водителей" с ответственностью чуть выше чем у пешеходов.