Путин и Фернандес запустили производство «Спутника V» в Аргентине

Global Look Press / Frank Hoermann/SVEN SIMON

Президент России Владимир Путин и аргентинский национальный лидер Альберто Фернандес запустили производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Аргентине.

Главы государств дали старт производства препарата во время Петербургского международного экономического форума. Также российский лидер и президент Сербии ранее запустили производство "Спутника V" в Сербии.

Всего за время пандемии коронавируса в Аргентине зафиксировано более 3,8 млн случаев заражения инфекцией. От последствий COVID-19 скончались более 79 тысяч человек.