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Путин и Фернандес запустили производство "Спутника V" в Аргентине

Общество
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Путин и Фернандес запустили производство «Спутника V» в Аргентине
Global Look Press / Frank Hoermann/SVEN SIMON

Президент России Владимир Путин и аргентинский национальный лидер Альберто Фернандес запустили производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Аргентине.

Главы государств дали старт производства препарата во время Петербургского международного экономического форума. Также российский лидер и президент Сербии ранее запустили производство "Спутника V" в Сербии.

Всего за время пандемии коронавируса в Аргентине зафиксировано более 3,8 млн случаев заражения инфекцией. От последствий COVID-19 скончались более 79 тысяч человек.

#спутник #вакцина #коронавирус
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