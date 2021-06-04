Открытый представитель ЛГБТ возглавила МВД Латвии

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Депутата латвийского парламента Марию Голубеву назначили министром внутренних дел страны. Так ведомство возглавила открытая сторонница ЛГБТ.

Соответствующую информацию сообщило издание Delfi. Помимо нее в правительстве государства уже есть открытый представитель ЛГБТ — министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

"Нашей стране еще предстоит многое сделать для достижения равных прав. Но сейчас в нашем правительства два министра, которые открыто представляют ЛГБТК", — заявил он.

По словам Голубевой, она намерена укрепить систему правоохранительных органов в Латвии и сосредоточиться на решении проблемы насилия в семье.