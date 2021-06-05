Украинский политолог: Путин не повторит ошибку Горбачева

Федеральное агентство новостей /

Предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена не поможет решить все серьезные проблемы, которые накопились в российско-американских отношениях, но этого и не требуется.

Такое мнение в интервью «Укрлайф.тв» высказал украинский политолог Константин Бондаренко, который считает, что коэффициент полезного действия российско-американского саммита на высшем уровне, который пройдет 16 июня в Женеве, не будет превышать 5%.

«Что касается встречи Байдена и Путина то очевидно, что есть огромное количество вопросов, которые накопились в отношениях между США и Россией. Это вопросы Арктики, вопросы ядерных вооружений и новый договор об ограничении ракет, вопросы Ближнего Востока и так далее, — считает Бондаренко. — Я не стал бы говорить, что все эти вопросы сейчас будут решены на одном саммите».

Но при этом эксперт добавил, что все назревшие между Россией и США вопросы решать и не надо, так как обе страны извлекают определенную выгоду из противостояния друг с другом. И эту выгоду не стоит снимать с повестки дня.

wikipedia.org / White House Photographic Collection / Public Domain

«Женева 1986 года, когда встречались (президент США Рональд) Рейган и (генсек СССР Михаил) Горбачев, стала элементом некоего фиаско для Горбачева, последующего фиаско, — добавил Бондаренко. — Российская государственная машина предвидит, чтобы был некий внешний враг, обязательно существование внешнего врага, перед лицом которого народ начинают объединяться, действовать сообща, действует как единый механизм, как единая корпорация».

И это правило, по мнению украинского политолога, продолжает работать. А когда Советский Союз закончил противостояние с Западом и года начал после 1986 демонтировать образ внешнего врага, народ стал интересоваться, кто виноват в том, что ему живется не так хорошо, как хотелось бы.

«В данной ситуации (президент РФ Владимир) Путин прекрасно понимает, что нельзя уничтожать образ внешнего врага, он должен существовать», — заключил свои рассуждения Константин Бондаренко.

kremlin.ru / Администрация президента России

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что его встреча с американским коллегой в Женеве вряд ли приведет к прорыву в отношениях Москвы и Вашингтона, так как сейчас они находятся на чрезвычайно низком уровне.