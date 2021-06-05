Мураховский ответил на планы США пойти в атаку на «русских хакеров»

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Россия сможет и предотвратить, и ответить симметрично, если Соединенные Штаты Америки все же предпримут наступательную кибероперацию против хакеров, находящихся на российской территории.

Об этом в беседе с газетой «Взгляд» заявил военный эксперт Виктор Мураховский, комментируя сообщения о соответствующих планах американского президента Джо Байдена.

Как отметил эксперт, в оборонной доктрине США говорится, что американцы в ответ на хакерские атаки могут использовать не только кибероружие, но и военную силу. Однако слабо верится, что США действительно решатся в ответ на кибератаку нанести по территории РФ удар обычным оружием.

«Вместо этого они могут осуществить атаки на сети общего пользования и на локальные сети российских организаций, — считает Мураховский. — При этом точно установить, откуда была осуществлена атака, чрезвычайно сложно. Поэтому такие обвинения основаны на неких предположениях из разряда «highly likely»».

Но, добавил эксперт, атаки на киберструктуру иностранного государства представляют собой DоS-атаки, за которыми скрывается отказ в обслуживании сервера и перегрузка сети. И многие государственные информационные ресурсы России уже сталкивались с подобными атаками.

Проблема, по мнению Виктора Мураховского, заключается в расхождении российского и американского подходов к киберпространству. Россия предлагает не рассматривать его, в том числе и социальные сети, в качестве поля боя, а американцы наоборот предлагают разделить наступательные и оборонительные возможности разных стран в киберсистемах и тщательно их отслеживать.

«Но я считаю, что в киберсети практически невозможно разграничить такие средства и точно определить, является ли очередной сбой в работе сети хакерской атакой», – заключил военный эксперт.