Юсин: для украинских политиков на газовом фронте настала черная полоса

Тяжелые удары судьбы один за другим обрушились на Украину: США отказались от санкций против «Северного потока – 2», и киевские политики отреагировали на это рядом ошибочных шагов.
Такое мнение материале для RT высказал обозреватель издания «Коммерсант», политолог Максим Юсин.
«Украинским политикам и дипломатам не позавидуешь: для них началась чёрная полоса на одном из главных фронтов, который они для себя определили, — газовом. Вначале президент США Джо Байден фактически отказался от серьёзных санкций в отношении "Северного потока — 2" и тем самым признал, что остановить проект не получится», — пишет эксперт.
А вслед за этим, по его словам, Киев получил еще более печальные новости с германского побережья Балтийского моря. Судно-трубоукладчик «Фортуна» завершило укладку труб первой нитки «Северного потока – 2». И, конечно, не все на Украине смогли достойно принять эти известия.
Например, президент страны Владимир Зеленский не придумал ничего лучше, как публично высказать претензии главе Белого дома «серьезную ошибку», которую тот допустил.
И, по словам Юсина, то, что выглядело милым и забавным в сериале «Слуга народа», где Зеленский сыграл роль президента Голобородько, в исполнении настоящего президента страны выглядит совсем иначе.
«Чтобы столь дерзко формулировать свои претензии в адрес главного союзника, спонсора и покровителя, надо быть либо очень смелым, либо очень безрассудным. Либо вообще не готовиться к публичным выступлениям, не советоваться с опытными дипломатами, которые могли бы подсказать, какие фразы можно произносить вслух, а какие лучше оставить при себе», — комментирует обозреватель.
Но Украина испытывает проблемы не только с политиками, но и с дипломатами. Так украинский посол в Германии Андрей Мельник потребовал, чтобы Берлин и Вашингтон приняли представителей Киева к участию в немецко-американских переговорах по «Северному потоку – 2». И посол даже не уточнил, какое именно последует наказание со стороны Киева, если Берлин не выполнит этот ультиматум.
И вишенкой на торте, по словам Юсина, стала драма, которую разыграла советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль.
«С болью и отчаянием она написала на своей странице в соцсетях о страшной измене (настоящей зраде), которую совершил человек, еще недавно считавшийся самым преданным другом Киева в Вашингтоне, — бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер», — с иронией пишет политолог.
Зеркаль обвинила Курта Волкера том, что тот работает на компанию, которая лоббирует в Вашингтоне интересы «Северного потока – 2». Не значит ли это, что, прилетая в Киев, Волкер мог уговаривать украинцев отказаться от борьбы с российским газопроводом? Таким вопросом, по словам Юсина, задается Зеркаль, которая ранее занимала должность замглавы МИД Украины, и поэтому должна была бы и сама помнить содержание своих разговоров с американским спецпредставителем по Украине.
При этом сам Волкер предпринял попытку оправдаться и заявил, что он против «Северного потока – 2», и не занимается лобизмом газопровода. А Елена Зеркаль могла бы воспользоваться давним личным знакомством с ним для того, чтобы напрямую у него об этом спросить.
«Но Киев не верит ни слезам, ни раскаянию. Байден и Волкер для многих «патриотов» стали символами предательства и черной неблагодарности. В момент, когда Украина в одиночку защищает западную цивилизацию от "русской агрессии", США коварно наносят ей удар в спину, капитулируя перед Кремлем на газовом фронте. И во что после этого верить? И кого считать союзником?», — заключает Юсин.
Напомним, о том, что строительство первой ветки газопровода «Северный поток – 2» завершено стало известно в пятницу, 4 июня. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил президент РФ Владимир Путин.