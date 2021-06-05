Юсин: для украинских политиков на газовом фронте настала черная полоса

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Тяжелые удары судьбы один за другим обрушились на Украину: США отказались от санкций против «Северного потока – 2», и киевские политики отреагировали на это рядом ошибочных шагов.

Такое мнение материале для RT высказал обозреватель издания «Коммерсант», политолог Максим Юсин.

«Украинским политикам и дипломатам не позавидуешь: для них началась чёрная полоса на одном из главных фронтов, который они для себя определили, — газовом. Вначале президент США Джо Байден фактически отказался от серьёзных санкций в отношении "Северного потока — 2" и тем самым признал, что остановить проект не получится», — пишет эксперт.

А вслед за этим, по его словам, Киев получил еще более печальные новости с германского побережья Балтийского моря. Судно-трубоукладчик «Фортуна» завершило укладку труб первой нитки «Северного потока – 2». И, конечно, не все на Украине смогли достойно принять эти известия.

Например, президент страны Владимир Зеленский не придумал ничего лучше, как публично высказать претензии главе Белого дома «серьезную ошибку», которую тот допустил.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

И, по словам Юсина, то, что выглядело милым и забавным в сериале «Слуга народа», где Зеленский сыграл роль президента Голобородько, в исполнении настоящего президента страны выглядит совсем иначе.

«Чтобы столь дерзко формулировать свои претензии в адрес главного союзника, спонсора и покровителя, надо быть либо очень смелым, либо очень безрассудным. Либо вообще не готовиться к публичным выступлениям, не советоваться с опытными дипломатами, которые могли бы подсказать, какие фразы можно произносить вслух, а какие лучше оставить при себе», — комментирует обозреватель.

Но Украина испытывает проблемы не только с политиками, но и с дипломатами. Так украинский посол в Германии Андрей Мельник потребовал, чтобы Берлин и Вашингтон приняли представителей Киева к участию в немецко-американских переговорах по «Северному потоку – 2». И посол даже не уточнил, какое именно последует наказание со стороны Киева, если Берлин не выполнит этот ультиматум.

И вишенкой на торте, по словам Юсина, стала драма, которую разыграла советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль.

«С болью и отчаянием она написала на своей странице в соцсетях о страшной измене (настоящей зраде), которую совершил человек, еще недавно считавшийся самым преданным другом Киева в Вашингтоне, — бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер», — с иронией пишет политолог.

flickr.com / U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Зеркаль обвинила Курта Волкера том, что тот работает на компанию, которая лоббирует в Вашингтоне интересы «Северного потока – 2». Не значит ли это, что, прилетая в Киев, Волкер мог уговаривать украинцев отказаться от борьбы с российским газопроводом? Таким вопросом, по словам Юсина, задается Зеркаль, которая ранее занимала должность замглавы МИД Украины, и поэтому должна была бы и сама помнить содержание своих разговоров с американским спецпредставителем по Украине.

При этом сам Волкер предпринял попытку оправдаться и заявил, что он против «Северного потока – 2», и не занимается лобизмом газопровода. А Елена Зеркаль могла бы воспользоваться давним личным знакомством с ним для того, чтобы напрямую у него об этом спросить.

«Но Киев не верит ни слезам, ни раскаянию. Байден и Волкер для многих «патриотов» стали символами предательства и черной неблагодарности. В момент, когда Украина в одиночку защищает западную цивилизацию от "русской агрессии", США коварно наносят ей удар в спину, капитулируя перед Кремлем на газовом фронте. И во что после этого верить? И кого считать союзником?», — заключает Юсин.

kremlin.ru / Администрация президента России

Напомним, о том, что строительство первой ветки газопровода «Северный поток – 2» завершено стало известно в пятницу, 4 июня. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил президент РФ Владимир Путин.