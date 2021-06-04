Реновация промзоны «Горская» станет новым толчком развития Петербурга

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Модернизация территории промзоны "Горская" станет одним из новых досуговых центров Петербурга. Об этом заявил экономист Александр Ходачек.

Во время Петербургского международного экономического форума Смольный и компания "Мегалайн" подписали соглашение о реализации двух инвестиционных проектов на границе Приморского и Курортного районов Петербурга. На берегу Финского залива должен будет появиться парк инноваций, морской кластер, а также музей дамбы с обзорной площадкой. Об этом пишет "ПолитРоссия".

Ходачек отметил, что на протяжении двух лет специалисты просчитывали проект "Горская", выбирая для этой площадки самый лучший вариант расположения. Берег Балтийского моря уже давно рассматривается петербургскими властями как самое перспективное направление для строительства.

"Конечно, все зависит от того, как проект будет реализован. Город получит новую точку притяжения как для туристов, так и для горожан. Там будет и парковая зона, и прогулочная набережная, и место для проведения различных мероприятий. Так что проект очень хороший – он даст городу новый импульс в развитии", — подчеркивает экономист.

Помимо реновации промзоны, компания "Мегалайн" будет заниматься строительством пилотного транспортно-пересадочного узла (ТПУ), который выполнит сразу несколько функций: транспортную, деловую, гостиничную и общественную.