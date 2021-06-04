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Независимый автоэксперт рассказал о планах Петербурга на строительство МЦД и МЦК

Общество
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Независимый автоэксперт рассказал о планах Петербурга на строительство МЦД и МЦК
megalinestroy.ru / Мегалайн

Строительство транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) по образцу московских хабов в Петербурге является отличной идеей, заявил независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

Такие ТПУ предусматривают комфортный переход для пассажиров между пятью точками: железнодорожными станциями, метро, трамвайными и автобусными остановками и перехватывающими парковками. Это обеспечит логистику для быстрого перемещения пассажиров с одного транспорта на другой, объяснил эксперт.

"Петербург вынашивает замыслы — предварительное соглашение с РЖД даже подписано, когда железнодорожный транспорт внутри города на поездах повышенной комфортности, например, "Ласточка", будет участвовать в городском движении", — цитирует Попова "ПолитЭксперт".

Специалист отметил, что главный плюс такого транспорта — возможность быстрой пересадки на метро. Реализовывать согласованный в рамках ПМЭФ-2021 проект будет компания "Мегалайн", которая также проведет реновацию территории промзоны "Горская" у Финского залива. Это пространство станет зеленым и экологичным, в нем появятся рестораны, музеи, смотровые площадки и многофункциональные объекты для бизнеса.

#петербург #тпу #горская
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