Пригожин подал заявление о возбуждении уголовного дела в отношении Соболь

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Пресс-служба компании "Конкорд" прокомментировала сообщения о возбуждении уголовного дела против юристки Любови Соболь за клевету в адрес бизнесмена Евгения Пригожина.

ИА "Интерфакс" обратило внимание на недавнюю публикацию Соболь в социальных сетях о расследовании дела в отношении нее. Журналисты попросили юристов петербургского предпринимателя прокомментировать появившуюся информацию и объяснить, что стало поводом для подачи заявления.

В пресс-службе компании "Конкорд" подтвердили факт обращения Пригожина в ОМВД по району Хамовники города Москвы, где будут расследовать дело о клевете в сторону предпринимателя.

"Заявление о возбуждении уголовного дела подано Евгением Викторовичем Пригожиным в отношении Любови Соболь в ОМВД по району Хамовники города Москвы по факту клеветы (ст. 128.1 ч. 5 УК РФ)", — говорится в сообщении пресс-службы.

В настоящий момент материалы находятся на доследственной проверке, судом назначена лингвистическая экспертиза. На следующем этапе данные будут переданы для возбуждения уголовного дела. В пресс-службе компании "Конкорд" отметили, что аналогичное заявление по факту клеветы было подано в отношении блогера Владимира Милова. Юристы выразили надежду, что дела дойдут до обвинительных приговоров, а суд встанет на сторону Евгения Пригожина.

"Заявление о возбуждении уголовного дела по факту клеветы также подано в отношении Владимира Милова. По заявлению проводится доследственная проверка. Юристы компании "Конкорд" уверены, что уголовные дела будут возбуждены и дойдут до обвинительных приговоров. Подчеркнем, что заявления не связаны с политическими взглядами ответчиков и направлены лишь на понуждение их к соблюдению российских законов", — отметили в компании "Конкорд".

Pr Scr vk.com / Пресс-служба компании Конкорд

Для юристов Пригожина не впервые судиться со сторонниками осужденного блогера Алексея Навального. Черемушкинский суд Москвы встал на сторону предпринимателя, обязав Милова выплатить компенсацию морального вреда.