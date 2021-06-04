Депутат Федоров оценил перспективы инвестпроектов компании «Мегалайн» в Петербурге

Global Look Press / Viktor Chernov

Компания "Мегалайн" и администрация Санкт-Петербурга заключили соглашение о реализации двух инвестиционных проектов. Депутат Госдумы РФ Евгений Федоров оценил их перспективы.

Политик прокомментировал два инвестиционных проекта, соглашение о которых подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). По его словам, они подарят городу современный вид в ближайшем будущем.

"Во времена СССР было принято открывать метро в городе, где проживает минимум 1 миллион горожан", — приводит слова депутата "НьюИнформ".

Федоров подчеркнул, что Петербургу как сверхважному городу России положена соответствующая транспортная структура и зоны отдыха для местных жителей. После реализации транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) часть горожан откажется от машин, добавил депутат.

"Мегалайн" займется облагораживанием промзоны "Горская" и созданием ТПУ. Компания последовала примеру Москвы в реализации последнего проекта.