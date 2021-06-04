Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Депутат Федоров оценил перспективы инвестпроектов компании "Мегалайн" в Петербурге

Политика
86

Депутат Федоров оценил перспективы инвестпроектов компании «Мегалайн» в Петербурге
Global Look Press / Viktor Chernov

Компания "Мегалайн" и администрация Санкт-Петербурга заключили соглашение о реализации двух инвестиционных проектов. Депутат Госдумы РФ Евгений Федоров оценил их перспективы.

Политик прокомментировал два инвестиционных проекта, соглашение о которых подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). По его словам, они подарят городу современный вид в ближайшем будущем.

"Во времена СССР было принято открывать метро в городе, где проживает минимум 1 миллион горожан", — приводит слова депутата "НьюИнформ".

Федоров подчеркнул, что Петербургу как сверхважному городу России положена соответствующая транспортная структура и зоны отдыха для местных жителей. После реализации транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) часть горожан откажется от машин, добавил депутат.

"Мегалайн" займется облагораживанием промзоны "Горская" и созданием ТПУ. Компания последовала примеру Москвы в реализации последнего проекта.

#петербург #проекты #Мегалайн
Открытый представитель ЛГБТ возглавила МВД Латвии
Открытый представитель ЛГБТ возглавила МВД Латвии
Политика
20:54 | 4 июня
Реновация промзоны "Горская" станет новым толчком развития Петербурга
Реновация промзоны "Горская" станет новым толчком развития Петербурга
Общество
20:32 | 4 июня
Независимый автоэксперт рассказал о планах Петербурга на строительство МЦД и МЦК
Независимый автоэксперт рассказал о планах Петербурга на строительство МЦД и МЦК
Общество
20:31 | 4 июня