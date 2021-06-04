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Гран-при "Формулы-1" в Сингапуре отменили из-за пандемии COVID-19

Спорт
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Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре отменили из-за пандемии COVID-19
haasf1team.com / Haas F1 Team

Гран-при "Формулы-1", которое должно было состояться в Сингапуре в 2021 году, отменили из-за сложной эпидемиологической ситуации с коронавирусом.

В 2021 году любители захватывающих гонок не смогут посмотреть гран-при "Формулы-1" в Сингапуре, которое должно было состояться с 1 по 3 октября. Об этом сообщили на официальном Twitter-аккаунте организаторов.

Гран-при решено отменить не только из соображений безопасности, но и из-за трудностей в логистике, которые последовали после ограничений, введенных в Сингапуре.

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Гран-при "Формулы-1" в Сингапуре отменили из-за пандемии COVID-19
Гран-при "Формулы-1" в Сингапуре отменили из-за пандемии COVID-19
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