Юриста ФБК* Любовь Соболь заподозрили в измене мужу с оператором "Навальный Live"

instagram.com / @sobollubov

Бывшего юриста ФБК (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) Любовь Соболь заподозрили в измене супругу Сергею Мохову.

В Сети появился ряд видеозаписей, на которых изображена пара, похожая на Соболь и оператора YouTube-канала "Навальный Live" Акима Керимова. Доступ к архиву с роликами был получен из слитой ранее переписки якобы главы совета депутатов МО "Красносельский" города Москвы Ильи Яшина и сторонника блогера Алексея Навального Леонида Волкова.

На кадрах одного из видеороликов, датируемых декабрем 2020 года, видно, как женщина, напоминающая Любовь Соболь, находится в кровати вместе с человеком, подозрительно похожим на Керимова. Указывать на это может то, что девушка называет молодого человека по имени.

"Нависаешь над клавиатурой своей головой, Аким. Мы не смотрим фильм, мы не пьем колу, занимаемся какой-то *** (ерундой — прим. ред.)", — цитирует ее слова NationNews.

Pr Scr telegram.org / Поздняков

Кроме того, в другом видео похожие на Соболь и Керимова женщина и мужчина стоят перед камерой и держат кошку. При этом на странице оператора в соцсети "ВКонтакте" есть фотография с животным тоже яркого окраса, а также снимок, на котором видна схожесть обстановки комнаты с кадрами в роликах.

* НКО, выполняющая функции иностранного агента в России