Обвиняемую в коррупции теннисистку Яну Сизикову освободили из-под стражи

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Российскую теннисистку Яну Сизикову, задержанную в Париже, освободили из-под ареста. Ранее спортсменку обвинили в договорном поединке в рамках турнира "Ролан Гаррос".

Яну Сизикову, обвиняемую в коррупции, освободили из-под стражи. Тем временем прокуратура Парижа отметила, что несмотря на освобождение, следствие по делу теннисистки еще продолжается.

Ранее спортсменку задержали во французской столице после матча в рамках турнира "Ролан Гаррос". Сообщается, что Сизикова специально проиграла, так как матч был "договорным".