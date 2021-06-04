Привившихся от коронавируса москвичей может ожидать дополнительная поддержка

permkrai.ru / Администрация губернатора Пермского края

Дополнительные меры поддержки жителей Москвы, которые вакцинировались против коронавирусной инфекции, могут быть введены в столице.

Соответствующей информацией поделился мэр Москвы Сергей Собянин в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021), передает РИА Новости.

"Возможно, что мы будем вводить еще какие-то меры поддержки, например, там, лотерею с нашими федеральными коллегами", — добавил мэр Москвы.

По его словам, в настоящее время осуществляется программа "Миллион призов". В рамках проекта пожилым гражданам в пунктах вакцинации предоставляются сертификаты на сумму 1 тыс. рублей для получения разнообразных товаров и услуг. Уточняется, что число привитых от COVID-19 москвичей может превысить 2,5 млн человек по итогам текущего года, резюмировал Собянин.