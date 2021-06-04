Доцент ИТМО предложила сделать единую историю связи «Горской» с Кронштадтом

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На ПМЭФ подписали соглашение о развитии бывшей строительной площадки комплекса защитных сооружений "Горская" и ТПУ. На эти проекты потратят 236 млрд рублей.

Проект включает в себя реновацию бывшей строительной площадки комплекса защитных сооружений "Горская". На этой территории появятся парк инноваций, морской кластер, музей дамбы с обзорной площадкой, портовая набережная, объекты инфраструктуры для бизнеса и другое.

Доцент Института дизайна и урбанистики Университета ИТМО Александра Ненько заметила, что расположение "Горской" очень интересное: она соединяется с дамбой, что еще сильнее увязывает остров Котлин с сушей. Ненько предложила выстроить единую смысловую историю связи "Горской" с бывшим военным объектом Кронштадтом.

Предлагаемый проект вполне может стать продолжением развития северной береговой линии вслед за Лахта-центром. Проект должен быть функционально наполнен, чтобы туристам и горожанам хотелось приезжать в новое место, пишет "Журналистская правда".