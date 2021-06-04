Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Доцент ИТМО предложила сделать единую историю связи "Горской" с Кронштадтом

Общество
61

Доцент ИТМО предложила сделать единую историю связи «Горской» с Кронштадтом
megalinestroy.ru / Мегалайн

На ПМЭФ подписали соглашение о развитии бывшей строительной площадки комплекса защитных сооружений "Горская" и ТПУ. На эти проекты потратят 236 млрд рублей.

Проект включает в себя реновацию бывшей строительной площадки комплекса защитных сооружений "Горская". На этой территории появятся парк инноваций, морской кластер, музей дамбы с обзорной площадкой, портовая набережная, объекты инфраструктуры для бизнеса и другое.

Доцент Института дизайна и урбанистики Университета ИТМО Александра Ненько заметила, что расположение "Горской" очень интересное: она соединяется с дамбой, что еще сильнее увязывает остров Котлин с сушей. Ненько предложила выстроить единую смысловую историю связи "Горской" с бывшим военным объектом Кронштадтом.

Предлагаемый проект вполне может стать продолжением развития северной береговой линии вслед за Лахта-центром. Проект должен быть функционально наполнен, чтобы туристам и горожанам хотелось приезжать в новое место, пишет "Журналистская правда".

#горская #Александра Ненько #реновации
Гран-при "Формулы-1" в Сингапуре отменили из-за пандемии COVID-19
Гран-при "Формулы-1" в Сингапуре отменили из-за пандемии COVID-19
Спорт
19:41 | 4 июня
Обвиняемую в коррупции теннисистку Яну Сизикову освободили из-под стражи
Обвиняемую в коррупции теннисистку Яну Сизикову освободили из-под стражи
Спорт
19:34 | 4 июня
Завтрак с Грефом, новые пандемии и «немой» Путин: третий день ПМЭФ-2021
Завтрак с Грефом, новые пандемии и «немой» Путин: третий день ПМЭФ-2021
Россия
19:33 | 4 июня