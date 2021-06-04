В МИД России не подтвердили данные о расширении списка недружественных стран

politexpert.net / Евгений Зайцев
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала возможность расширения списка недружественных государств.
Сейчас у нее нет никакой информации о планах российского руководства по внесению в этот список дополнительных участков, заявила она корреспонденту издания РИА Новости.
Ранее стало известно, что Россия внесла в черный список Чехию и США. Позже МИД европейского государства попросил Кремль прекратить применять подобное определение к их стране.