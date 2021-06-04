Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Приложение "Честный знак" разыграет один миллион рублей

Общество
76

Приложение «Честный знак» разыграет один миллион рублей
pxhere.com / CC0

Пользователи приложения для проверки качества товаров "Честный знак" могут стать победителями розыгрыша. Призовой фонд — один миллион рублей.

Разработчики приложения "Честный знак", Центр развития перспективных технологий, объявили розыгрыш одного миллиона рублей. Он был приурочен к старту первого обязательного этапа маркировки молочной продукции, сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН). Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо зарегистрироваться в приложении в период с 1 июня по 12 июля и отсканировать несколько кодов маркировки.

Приложение "Честный знак" позволяет узнать информацию о товаре и убедиться в его качестве. Информация приводится после сканирования специальных кодов.

#приложение #розыгрыш #честный знак
Гран-при "Формулы-1" в Сингапуре отменили из-за пандемии COVID-19
Гран-при "Формулы-1" в Сингапуре отменили из-за пандемии COVID-19
Спорт
19:41 | 4 июня
Обвиняемую в коррупции теннисистку Яну Сизикову освободили из-под стражи
Обвиняемую в коррупции теннисистку Яну Сизикову освободили из-под стражи
Спорт
19:34 | 4 июня
Завтрак с Грефом, новые пандемии и «немой» Путин: третий день ПМЭФ-2021
Завтрак с Грефом, новые пандемии и «немой» Путин: третий день ПМЭФ-2021
Россия
19:33 | 4 июня