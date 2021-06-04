Приложение «Честный знак» разыграет один миллион рублей

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Пользователи приложения для проверки качества товаров "Честный знак" могут стать победителями розыгрыша. Призовой фонд — один миллион рублей.

Разработчики приложения "Честный знак", Центр развития перспективных технологий, объявили розыгрыш одного миллиона рублей. Он был приурочен к старту первого обязательного этапа маркировки молочной продукции, сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН). Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо зарегистрироваться в приложении в период с 1 июня по 12 июля и отсканировать несколько кодов маркировки.

Приложение "Честный знак" позволяет узнать информацию о товаре и убедиться в его качестве. Информация приводится после сканирования специальных кодов.